【WWE】SMACK DOWN（5月8日・日本時間9日／フロリダ・ジャクソンビル）【映像】高飛車美女、病床でも“すっぴんド派手”ビジュアル病床からでもめざとく番組出演。10年越しに実現した不整脈の手術後でも変わらぬ“口先女王”のキャラクターに、ファンも関心しきりだった。この日の放送では、日本人スーパースターのジュリアからWWE女子US王座を奪い取ったティファニー・ストラットンと、ジュ