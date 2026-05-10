「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）広島ドラフト３位・勝田成内野手（近大）の打球がしぶとく一、二塁間を抜けていく。敗戦濃厚の展開ながらルーキーが高い集中力でＨランプをともした。途中出場で２試合連続安打をマーク。「しっかりと振り切れた。引っ張れて、いいところに転がったんでよかったです」とうなずいた。六回に代打で途中出場。４点を追う九回１死で迎えた第２打席で、１０試合連続無失点中の清