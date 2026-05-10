鈴木祐斗の大ヒット漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を実写映画化した『SAKAMOTO DAYS』に出演する八木勇征と生見愛瑠が、撮影の舞台裏やキャラクターづくりについて語った。目黒蓮が演じる“ふくよかな坂本”については「CGではなく、そのままで成立しているのがすごい」「とてもチャーミング」と絶賛の声を上げた。【画像】主な登場キャラクターの場面写真かつて「史上最強」と言われた伝説の殺し屋・坂本太郎。ある