オーシャンワイド・エクスペディションズは、探検船「ホンディウス号」が、5月9日午前5時半（現地時間）にテネリフェ島のグラナディージャ港に到着する見通しだと発表した。同日午前8時ごろから、乗客と少数の乗員はグループ分けされ、下船を開始する。下船はボートで最大5名もしくは10名ごとに行われ、下船順は航空機の出発に合わせて調整される。下船後には直ちに航空機で移動することになり、荷物は船内に残される。オーシャン