大きなスピーカーから流れるクラシックやジャズ、名曲の数々に耳を傾け、コーヒーを飲む。次第に、音の波に包まれ、心がほぐれていく。そんな優雅な時間が過ごせる音楽喫茶を集めました。時代を超えた音楽の旅へ出かけましょう。完璧な音響空間とネルドリップ！名曲に没入する『名曲喫茶ネルケン』＠高円寺今年で74年。戦後10年の1955年、「これからはヨーロッパの文化芸術を楽しむ時代だ」と、今も店に立つマダム・鈴木冨美子さ