ママンチェスター・ユナイテッドが、アタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンと個人合意に達したという。9日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。スキーラ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはエデルソンと2031年6月までの契約、年俸500万ユーロ（約9200万円）という条件で個人合意に達したとのこと。なおクラブ間合意に関しては、マンチェスター・ユナイテッドはア