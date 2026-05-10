ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、負傷交代した日本代表MF三笘薫の状態について見解を述べた。9日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同監督のコメントを伝えている。ブライトンは、9日に行われたプレミアリーグ第36節でホームにてウルヴァーハンプトンと対戦。試合はジャック・ヒンシェルウッド、ルイス・ダンク、ヤンクバ・ミンテがそれぞれ得点してブライトンが3−0で勝利した。しかし、三笘がスプ