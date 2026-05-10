モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「お腹大きくなってもちゃんと通ってます」と、パーソナルジムで姿勢の指導を受けているショットを披露した。「お腹大きくなってもちゃんと通ってます」と明かし、トレーニング器具が並ぶ都内のジムで、トレーナーから姿勢のチェックし受けている写真をアップ。黒のTシャツの背中には「健康第一」とプリントされ、