【ニューヨーク＝金子靖志】米ニューヨーク市マンハッタンで９日、日本文化を紹介する「ジャパン・パレード」が開かれた。よさこい踊りや和太鼓、合唱などを披露する１０１団体、約２７００人がセントラルパーク沿いの通りを練り歩き、沿道に集まった約５万人から拍手や声援を受けた。１８７２年の岩倉使節団の米国訪問から１５０年となった２０２２年に始まり、今年で５回目。人気アニメ「呪術廻戦」を原作にした舞台の役者ら