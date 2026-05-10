21年6月に解散を発表した元お笑いコンビ「アジアン」で女優に転身した隅田美保（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。仲良しな人気俳優らとのショットを公開した。「三谷幸喜さんの舞台『新宿発8時15分』を観劇」と報告。「始まる前からワクワク気が付いたらずぅ〜っと声出して笑ってたミュージカルなので歌もたくさん歌われるのだけど個性的な歌ばかりでしばらく耳から離れないよね」とつづり、「面白いって言う