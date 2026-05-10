退職金1800万円、さらに住宅ローンも完済。一見すると「老後は安泰」と思える条件でしょう。しかし、年金の受給が始まるまでの5年間に必要な生活費を試算すると、その安心は簡単に崩れるかもしれません。もし何の対策もせずに生活を続けた場合、退職金の大半を使い切ってしまう可能性もあります。 本記事では、二人以上世帯と仮定した場合の60歳から65歳までの生活費の目安と、資産を守るための具体策を解説します。