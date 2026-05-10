「あまり車に乗らなくなったのに、ガソリン代が思ったほど減らない」と感じることは珍しくありません。 走行距離が短くなればガソリン代も下がるはずですが、実は車の使い方によっては燃費が悪くなり、結果としてガソリン代があまり変わらないことがあります。特に高齢の方が近所の買い物などで短距離運転を中心にしている場合、この現象は起こりやすくなります。 本記事では、走行距離が短くても燃費が悪くなる理由