女優ムン・ガヨンが、大胆なレッドカーペットファッションから、初の最優秀賞まで受賞し、「第62回百想（ペクサン）芸術大賞」の主人公となった。去る5月8日、ソウル江南（カンナム）区のCOEX Dホールにて、授賞式「第62回百想芸術大賞with GUCCI」が盛大に開催された。【写真】ムン・ガヨン、授賞式での過激ドレス姿この日、ムン・ガヨンは魅惑的な赤色のシルクドレスを身にまとって登場し、会場にいた人々の視線を一気に釘付けに