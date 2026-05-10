◆米大リーグドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手右腕ストライダーとはこれまで３打数１安打２三振。９戦ぶり７号に期待がかかる。ドジャースの先発は、左肩の疲労で出遅れていた左腕スネルがメジャー復帰登板する。大谷は前日８日（同９日）