女優・綾瀬はるかが、共演俳優と手をつなぐ写真が披露された。主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）の公式インスタグラムが９日までに更新され、「夕焼けに包まれて、そっと手を繋ぐ綾瀬さんと妻夫木さんの後ろ姿」と説明。夕焼けを見る、綾瀬と妻夫木聡を後ろから撮影したものだ。まるで本物の夫婦のような雰囲気だ。「『テクニカルなことに頼らない、心の揺れが素敵』と監督が絶賛する綾瀬さんと、早