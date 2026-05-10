「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神は先発の大竹耕太郎投手（３０）が１点リードの八回に逆転を許し、２カード連続の負け越しが決まった。首位ヤクルトとのゲーム差は２に拡大。対ＤｅＮＡは４連敗となった。土曜日の今季無敗もストップ。大山が今季初めて先発を外れ、代わりに一塁を守った木浪の犠飛による１点のみに終わった。デイリースポーツ評論家の福原忍氏は大竹について「全てのレベルが高い、さすがの投