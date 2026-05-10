ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が9日（日本時間10日）、本拠でのブレーブス戦前に報道陣の取材に対応。監督としてメジャー歴代4位の通算2504勝を挙げて米野球殿堂入りを果たし、この日84歳で死去したことが発表された名将のボビー・コックス氏を悼んだ。現役時代は内野手だったコックス氏は1959年にドジャースと契約したが、メジャーでプレーしたのはヤンキースに所属した68、69年の2年のみ。マイナーの監督を経て、78年に3