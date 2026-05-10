ドジャースの奥さまたちで構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが９日、新規投稿され、スミス夫妻のチャリティーパーティーで撮影された集合写真を公開した。スミスと妻のカラさんが運営する財団「ＣａｔｃｈｉｎｇＨｏｐｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ」が開催した３度目のイベント。試合がなかった７日の夜にロサンゼルス市内で行われ、会場にはロバーツ監督をはじめ、多くの選手たちが夫人同伴で集結。イベントを盛