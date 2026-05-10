女優の夏樹陽子さんが5月9日までにインスタグラムを更新。銀座に訪れた際のプライベートショットを披露している。【写真】夏樹陽子さん愛車フェラーリは超ド派手なカラー夏樹さんは「久々の銀ブラ」とし、銀座の街中でたたずむオフショットを公開。銀座には少女時代の思い出もあるといい、「つい鼻歌が出ちゃう18歳で初めて銀ブラした日を思い出す」「銀座ワシントンで初の革靴を買ってもらった特別の場所」とつづった。