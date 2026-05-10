発売から6年以上でも売れ続ける理由がある！トヨタのコンパクトSUV「ライズ」は、デビュー以来安定した人気を維持しているクルマです。なかでもエントリーグレードの「ライズ X」（ガソリン車・2WD）は、180万700円（消費税込み）という手頃な価格と充実した基本装備で、幅広いユーザーから支持を集めています。【画像】これが約180万円で買えるトヨタの“格安”コンパクトSUV「ライズ X」です！ 画像で見る（30枚以上）ライ