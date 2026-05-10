私はアンナ（31）。結婚後、旦那（サトル/32）の実家付近へ引っ越しをしました。現在は3歳の娘がいます。私の実家までは車で約3時間かかるため、お互いの長期休みに合わせて年に2回ほど帰省をしています。けれど今年は帰省する腰がとても重いのです。原因は2年ほど前に兄（ケイゴ/35）が結婚をしたこと。兄と結婚したユイさん（36）は……。とてもワガママで気分屋。そしてちょっとしたことで不機嫌になるのです。とても……気をつ