6月11日開幕のW杯北中米大会を控え、米国との軍事的緊張で動向が注目されているイラン・サッカー連盟が9日、国際サッカー連盟（FIFA）に10カ条の要求を出したと英BBC放送などが報じた。「我々の信念、文化、確信から一歩も退くことなく大会に参加する。主催者は我々の懸念を考慮に入れなければならない」と声明を発表。イラン革命防衛隊で兵役を終えた人物を含めてチームに同行する全選手、コーチ、役員に対する入国ビザの発給