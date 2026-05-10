【その他の画像・動画等を元記事で観る】立花日菜の誕生日である6月14日(日)にTIAT SKY HALLで開催する、立花日菜 3rdイベント「Room 612 #03 -HBD and SING!!!- 」の先着販売が開始した。イベントは、14:30開演の昼の部と18:00開演の夜の部の2部制。昼の部は岩田陽葵、夜の部は松岡美里をゲストに迎え、ミニライブやバラエティ企画を予定している。また、イベント当日に会場でのグッズ販売も決定した。バースデーケーキに見立てた