【モデルプレス＝2026/05/10】10日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に、現在上映中の映画『SAKAMOTO DAYS』から、主演の目黒蓮、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也が登場する。【写真】目黒蓮「SAKAMOTO DAYS」敵倒す華麗なアクションシーン◆「Golden SixTONES」目黒蓮率いる「SAKAMOTO DAYS」チーム登場SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあ