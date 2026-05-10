NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルなコーデを披露した。「こういう格好が1番好きです」中川さんは「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日BerBerJin COLLECTIVEのオープン初日に並んでゲットしました」と紹介した。「ずっとマイサイズを探していてようやく出会えてバックプリントもとっても可愛いんです！」と