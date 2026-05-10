発達が気になる子の小学校入学準備「小学1年生になることを不安がる」 【困りごと】楽しみだけじゃない新１年生 年長になると、幼稚園・保育園などのいろいろな場面で「次は１年生になるね」「もうすぐ卒園だね」といわれるようになります。 うれしい、楽しみだと思う子どももいる一方で、そのような雰囲気をプレッシャーに感じたり、場所や生活、環境が変わることに不安を感じたりする子どももいます。 自由