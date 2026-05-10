»°ÌÓÇ­¤ÎÈëÌ©② »°ÌÓÇ­¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥¹¤À¤±¡ª ¡ÖO/o °äÅÁ»ÒºÂ¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î°äÅÁ»ÒºÂ¤ÏX À÷¿§ÂÎ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¹¤ÏX À÷¿§ÂÎ¤ò£±ËÜ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°äÅÁ·¿¤ÏO ·¿¤«o ·¿¤Î£²¥¿¥¤¥×¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°¼Ô¤Î¥ª¥¹¤Ï¡¢¥¨¥Ô¥¹¥¿¥·¥¹¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãã¥­¥¸¤ÎÌÓ¤ÏÀ¸¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢A/a °äÅÁ»ÒºÂ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¹õ¥­¥¸¡ÊA °äÅÁ»Ò¡Ë¤ä¹õ¡Êa °äÅÁ»Ò¡Ë¤ÎÌÓ¤ÏÀ¸¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ °ìÊý¡¢o ·¿¤Î¥ª¥¹¤Ï¡¢Ãã¥­¥¸¤ÎÌÓ