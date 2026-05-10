◇静岡県学生野球春季リーグ最終節第１日静岡産業大３―１日大国際（９日・浜松球場）首位（１１勝１敗）同士による最終節の直接対決で、日大国際は静岡産業大に１―３で敗れた。先発した１８１センチ右腕の竹内界翔投手（２年）は８回に３失点を喫し、逆転を許した。７回まで１安打無失点と快投を披露したが最後に力尽きた。初回に左犠飛で先制点を挙げた土橋広夢捕手（４年）は、失点直後の８回先頭で中前打、９回にも左前