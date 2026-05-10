◆サッカー◇高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海第７節静岡学園２―１藤枝東（９日・時之栖サッカー場）藤枝東が静岡学園とのライバル対決に敗れた。２月の新人戦で０―３と完敗した相手にまたしても勝てなかったが、一矢報いることはできた。後半８分、ＦＷ増田瑛斗（３年）が相手のマークを外してドリブルシュート。１点を返したが、ここまでだった。３本のシュートを放ったＭＦ川口太崇主将（３年）は「（静学の試合を）