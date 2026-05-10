◆ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン１部▽第１８節静岡４２―１５横浜（９日、静岡・ヤマハスタジアム）今季最終節が行われ、静岡ブルーレヴズは横浜から計６トライを奪取。元日本代表のロック大戸裕矢（３６）の引退試合を４２―１５の快勝で飾った。ヤマハ（レヴズ）一筋で１４シーズンを戦ってきた、大戸の出番は後半１４分。１８７センチの巨体がピッチに立つと、１万３１６５人が集まったスタンドが歓声で揺れた。同１