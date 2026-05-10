ドラマランキングで首位独走かつてテレビ界の寵児としてもてはやされた人気占い師・細木数子氏の激動の半生を実録ドラマ化した、Netflixのオリジナルシリーズ「地獄に堕ちるわよ」が4月27日から世界独占配信されている。細木氏の10代から、テレビで活躍した60代半ばまでを演じたのは俳優の戸田恵梨香（37）。【写真を見る】「地獄に堕ちるわよ」ヒットを支える見事な演技力を見せた俳優たち日本国内のドラマ・アニメの視聴ラン