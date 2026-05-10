すかいらーくグループの和食レストラン「夢庵」は、公式アプリで2026年5月17日まで使える「サンクスクーポン」を配信中です。「母の日」に向けたクーポンで、食事やスイーツ、お酒がお得に楽しめます。公式Xでもクーポン配信中クーポンの対象メニューを紹介します。●選べるせいろ御飯膳（1649円→1594円）●春らんまん天丼（味噌汁・お新香付）（1594円→1484円）●桜海老のおろしめかぶそばと春天セット（1429円→1319円）●フレ