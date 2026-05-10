日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。5月10日（日）は、前回に引き続き、ゲストに魔裟斗と岩田絵里奈を迎えて放送される。今回は、前回捜索隊が訪れた愛媛県のポツンと一軒家の続編。捜索隊が山の真っただなかで出会ったのは、29歳で脱サラし、山地酪農を実践しながらヤギを自然牧場で育てている36歳の男性だ。夫妻で荒れ果てた敷地を切り拓き、