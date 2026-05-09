介護業界では人手不足への対応として、外国人の介護職員の受け入れを目的とした“特定技能制度”が導入されています。介護施設や事業所でも外国人職員が働く機会が増えているため、介護サービスとの関係について関心を持つ方も少なくありません。 本記事では介護分野における特定技能制度について以下の点を中心に紹介します。 特定技能制度とは 介護業界で外国人材が必要とされている理由 特定技能の外国人