開催：2026.5.10 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 2 - 6 [アスレチックス] MLBの試合が10日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアスレチックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。 1回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 5球目を打ってレフ