【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月10日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、現在大ヒット上映中の映画『SAKAMOTO DAYS』から、主演の目黒蓮（Snow Man）、キャストの高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也が登場。 ドラマ撮影のため今年1月からカナダで生活している目黒は、今回約3ヵ月ぶりに一時帰国。「昨日の夜に帰って来て、これが一発目の仕事です」と、ゲスト出演してくれた目黒に、SixTONES