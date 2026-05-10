札幌・手稲警察署は2026年5月9日、札幌市手稲区に住む70代女性が1680万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。2026年4月3日、女性のもとに検察庁を名乗る人物などから「あなたがやりとりした荷物が口座譲渡に抵触する恐れがある。共犯でないのか」という電話がありました。その後「あなたのお金を監査させてください」と言われた女性は、4月20日から5月2日までの間、5回にわたり、合わせて1680万円を指定された