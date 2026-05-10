俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話「羽柴兄弟！」が放送され、新章の幕が上がる。＜※以下、ネタバレ有＞秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、