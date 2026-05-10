2連敗で今季初の2カード連続負け越しを喫した阪神は、10日も負ければ今季初の同一カード3連戦全敗になる。3連戦1、2戦を連敗で迎える3戦目は今季3度目。過去2度のうち、4月23日DeNA戦は降雨中止。5月6日中日戦は高橋の完封で2―0の勝利と回避してきたが、今回はどうか。ちなみにきょう「母の日」の試合は21年から5連勝中。現在の5月第2日曜日が日本で定着した1947年以降ではチーム最長記録で、DeNA戦に限ればこちらも12年か