◇プロ野球セ・リーグ中日4ー2巨人（5月9日、バンテリンドーム）巨人の先発、田中将大投手は5回4失点（自責1）でマウンドを降りました。2回に3つのフォアボールなどで1点を失うも、その後は立ち直り、3回と4回を無失点で切り抜けます。しかし、5回に守備の乱れなどもあり、3失点。同学年の中日、大野雄大投手に投げ勝つことができませんでした。「もったいないフォアボール、もったいないというか、結果的にはもったいないですけ