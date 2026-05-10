好調なヤクルトで期待の新戦力が、プロの第一歩を踏み出した。ドラフト6位の石井巧内野手（24）。NTT東日本から加入した経験豊富な内野手が9日の広島戦に「6番・遊撃」で初出場した。「全然打てなかったし、結果は出なかったですけど、やっぱりこの舞台で活躍したいなと、より思いました。楽しいなと思いましたね」4打席で無安打1四球と快音こそ響かなかったが、存在感は見せた。初回先頭から2者連続で飛んできたゴロを難な