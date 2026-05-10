お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が9日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。高校卒業後の就職先について語った。おぎやはぎは、小木と矢作兼（54）が同じ高校の同級生として出会ったが、卒業後はそれぞれ就職して会社員に。矢作は貿易会社に、小木は東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドに就職した。当時の仕事について、小木が「ステージマネジャーっていって