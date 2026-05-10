Snow Manの目黒蓮さん（29）が豪華俳優陣とともに、10日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。SixTONESのメンバーたちと様々なゲームに挑みました。今回の『Golden SixTONES』には、現在公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』から、主演の目黒さん、高橋文哉さん（25）、塩野瑛久さん（31）、渡邊圭祐さん（32）、戸塚純貴さん（33）、小手伸也さん（52）ら主要キャストが集結。ドラマの撮影のため、今年1月からカナダで生活している目