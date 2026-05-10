お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえ（50）が、5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）にゲスト出演。過去に付き合っていた芸人を実名告白した。くわばたは大阪NSC（吉本総合芸能学院）13期生で、次長課長、ブラックマヨネーズ、野性爆弾らと同期。パーソナリティーを務めるバービーから「それこそ、同期の中に女の子がいたら、みんな誰かとくっつくみたいな時代じゃないですか？」と聞かれ、く