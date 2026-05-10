DeNAは甲子園での阪神3連戦に2連勝中。きょうも勝って3連戦3連勝なら同カードでは23年6月23〜25日（横浜スタジアム）以来3年ぶり。甲子園では21年6月25〜27日以来5年ぶりになる。2連勝中の合計失点はわずか2点と投手陣が奮起。甲子園で3連戦3連勝したケースで合計最少失点は00年5月2〜4日の0点（3戦連続完封）。3点以下は他に2度あるだけ。きょうも1失点以下なら4度目だ。きょうの先発予定は石田裕。阪神戦は今季初登板で通