◇プロ野球パ・リーグ 西武 6-2 楽天（9日、ベルーナドーム）3連勝で2位ソフトバンクとゲーム差なしに迫った西武。9日の楽天戦は、5年目の22歳右腕・黒田将矢投手が“プロ初勝利”を手にしました。この日の先発は、4月末に支配下登録を勝ち取り、今季2度目の先発マウンドにあがっていた佐藤爽投手。援護に恵まれない中、2点ビハインドとされた6回無死1、2塁の場面で、2番手・黒田投手とバトンタッチしました。黒田投手は打席に迎え