元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。出ると緊張する番組を明かした。ゲストのピン芸人永野（51）から「田中みな実の嗅覚でいうと、私のような道にいずれ行くんだろうなっていうアナウンサーって分かる？田中みな実ロードってあまりなくない？稀有でしょ」と聞かれ、田中は「え？分からない最近」と返答。続けて「