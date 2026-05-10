◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神・大竹耕太郎は昨年から登板後に良かった点を箇条書きにしてノートに書いているそうだ。＜特に負けた試合では丁寧に良かった自分を見つけ出す＞と、今春出した著書『覆す』（ベースボール・マガジン社）で明かしている。この日も良かった点はいくらもあった。何しろ7回まで二塁すら踏ませず、わずか68球で無失点に封じていた。8回表の3失点で逆転され、敗戦投手と