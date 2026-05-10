「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）大相撲夏場所は１０日に東京・両国国技館で初日を迎える。横綱大の里と大関安青錦が初日から休場となる中、デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方が展望した。◇◇大の里が休場か。昨年の九州場所でケガした左肩は、今年になっても良くなっていなかった。これ以上悪くならないように、今度こそキチンと治してほしい。７月の名古屋場所も無理をしないで、治ら