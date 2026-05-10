韓国の財閥・新世界グループの孫で、アイドルグループ「ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）」のANNIE（アニー、24）が、飛行機のエコノミークラス席に載った写真を掲載した。現在、米名門コロンビア大で美術史学を専攻中で、学業のためにアイドル活動は休止している。アニーは5日、ファン交流プラットフォームに「今は友達と旅行に行く飛行機の中」とつづり、機内でヘッドセットをつけ、勉強しているショットを公開した。続